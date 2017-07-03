Прайс: только в Монреале можно получить максимальное удовлетворение от игры

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс после подписания нового контракта с клубом отметил, что за 10 лет в клубе он накопил достаточно опыта. Хоккеист восемь лет будет получать в год около $ 10,5 млн, это самый большой контракт в истории клуба.



«У меня были взлеты и падения. За последние 10 лет я стал опытнее и знаю, как надо поступить в той или иной ситуации. Я готов к этому. Иногда бывает тяжело, но только в Монреале можно получить максимальное удовлетворение от игры. С этим ничто не может сравниться», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» подписал новый контракт с Прайсом на 8 лет и зарплатой $ 10,5 млн