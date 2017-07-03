Молодёжная команда московского «Динамо» сформировала состав

Сформирован состав молодёжной хоккейной команды «Динамо» (Москва), информирует официальный сайт сообщества «Динамо». На учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске состоялось собрание. Команде был представлен тренерский штаб во главе с заслуженным тренером Российской Федерации Анатолием Антиповым, а также Александром Журиком и олимпийским чемпионом Сергеем Петренко.



В состав молодёжной хоккейной команды «Динамо» (Москва) вошли:

1. Андреев С.А. (24.01.1997);

2. Грищенко Д.Б. (22.04.1998);

3. Долгушкин Д.А. (05.12.1997);

4. Казаманов В.К. (09.05.1999);

5. Ковырин А.В. (30.03.1999);

6. Кузнецов Г.А. (28.01.1999);

7. Озеров М.И. (23.03.1998);

8. Орлов И.С. (10.12.1999);

9. Осин А.В. (12.01.1999);

10. Михайлов В.П. (23.12.2000);

11. Мошкин Ф.Д. (11.02.2000);

12. Муранов И.С. (06.10.1999);

13. Панкратов С.Ю. (26.05.1998);

14. Семенеко М.М. (01.01.2000);

15. Толпегин Д.М. (23.03.1998);

16. Широченко А.Л. (14.01.1999).

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