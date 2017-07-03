Нападающий Алеш Гемски подписал контракт с «Монреалем» на $ 1 млн

«Монреаль Канадиенс» заключил соглашение с нападающим Алешем Гемски, который с 1 июля был в статусе неограниченно свободного агента, информирует официальный сайт клуба из Канады. Соглашение с 33-летним хоккеистом подписано на один сезон, Гемски получит за этот срок около $ 1 млн.



Гемски перенёс четыре операции. Его зарплата в «Даллас Старз» составляла $ 4 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский игрок принял участие всего в 15 встречах за «Старз», заработав 7 (4+3) результативных баллов.

Самые странные сделки в первые дни открытия рынка свободных агентов НХЛ Не так давно в НХЛ открылся рынок свободных агентов. После этого произошла масса переходов. Встречались и весьма странные.