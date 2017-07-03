Dallas News: Радулов подпишет контракт с «Далласом» на пять лет и $ 30 млн

Нападающий Александр Радулов, который сейчас находится в статусе свободного агента, перейдёт в «Даллас Старз», сообщает в своём «твиттере» журналист издания Dallas News Майк Хейка.



Как сообщается, россиянин подпишет пятилетний контракт на общую сумму чуть больше $ 30 млн.



За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал Кубок Гагарина.

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