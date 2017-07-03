«Даллас» подтвердил подписание с Радуловым контракта на пять лет и $ 31,25 млн

«Даллас Старз» подтвердил подписание контракта с нападающим Александром Радуловым, который с 1 июля находился в статусе свободного агента, информирует официальный «твиттер» клуба. Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн



За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах плей-офф на счету игрока 7 (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал Кубок Гагарина.

Был тасманский дьявол, стал техасский рейнджер. Радулов – в «Далласе»! Роман Радулова с «Монреалем» оказался официально окончен, хотя контракт Александра с «Далласом» не стал чем-то грандиозным в плане цифр.