Генменеджер «Далласа»: с Радуловым наша топ-6 будет одной из лучших в лиге

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Радуловым. Россиянин подписал с клубом пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн



«После подписания контракта с Радуловым топ-6 „Далласа“ будет настолько же талантливой и глубокой, как у лучших команд лиги», — цитирует Нилла официальный сайт «Далласа».



За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах плей-офф на счету игрока 7 (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал Кубок Гагарина.

«Даллас» подтвердил подписание с Радуловым контракта на пять лет и $ 31,25 млн