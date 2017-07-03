Читатели назвали «Рейнджерс» победителем первого дня рынка НСА в НХЛ

На «Чемпионате» завершился опрос: «Кто стал победителем первого дня рынка свободных агентов в НХЛ?»



Первое место в опросе занял «Нью-Йорк Рейнджерс» (34 % голосов), подписавший в первый день трансферного окна контракты с Ондржеем Павелецом и Кевином Шаттенкирком. Второй с небольшим отставанием (33 %) стала команда «Флорида Пантерз», третье место читатели отдали команде «Ванкувер Кэнакс» (12 %), которая сумел подписать Александра Бурмистрова, Симона Ганье и Андерса Нильссона.



Ознакомиться с полными результатами опроса можно здесь.

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