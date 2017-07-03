На «Чемпионате» стартовал новый опрос: «Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?» Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн, кроме «Старз», он ещё вёл переговоры с «Монреаль Канадиенс».



Варианты ответов:



— от подписанного соглашения выиграли обе стороны;

— в плюсе остался «Даллас», перехвативший топ-форварда у «Монреаля»;

— Радулов явно в выигрышном положении. «Даллас» переплатил За такую цену;

— «Монреаль» вполне мог оставить Радулова у себя.



Пройти опрос можно здесь.

Радулов выбирает между «Далласом» и «Монреалем». Таблица трансферов НХЛ Куликов перешёл в «Виннипег», Торнтон остался в «Сан-Хосе, а Марло переехал в «Торонто», Радулов всё ещё ждёт контракта.