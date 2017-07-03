Журналист: «Монреаль» предложил Радулову такой же контракт, но было поздно

Североамериканский журналист Арпон Басу рассказал, что нападающий Александр Радулов мог остаться в «Монреаль Канадиенс», не перейдя в «Даллас Старз». Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн.



«Радулов рассказал, что „Канадиенс“ предложили ему такие же условия, как „Старз“. В тот момент было уже слишком поздно, игрок уже договорился с „Далласом“, — написал журналист в своём „твиттере“.



За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка.

«Даллас» подтвердил подписание с Радуловым контракта на пять лет и $ 31,25 млн