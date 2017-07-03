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Журналист: «Монреаль» предложил Радулову такой же контракт, но было поздно

3 июля 2017, понедельник. 20:53. Хоккей

Североамериканский журналист Арпон Басу рассказал, что нападающий Александр Радулов мог остаться в «Монреаль Канадиенс», не перейдя в «Даллас Старз». Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн.

«Радулов рассказал, что „Канадиенс“ предложили ему такие же условия, как „Старз“. В тот момент было уже слишком поздно, игрок уже договорился с „Далласом“, — написал журналист в своём „твиттере“.

За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 в составе «Монреаль Канадиенс» Радулов набрал 54 (18+36) очка.

«Даллас» подтвердил подписание с Радуловым контракта на пять лет и $ 31,25 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Старз Монреаль Канадиенс Александр Радулов
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