Генменеджер «Далласа»: мы хотим вернуть и Ничушкина, но он на контракте в КХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал планы клуба относительно российского нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.



«Мы бы с радостью хотели вернуть Ничушкина назад. Но у Валерия есть действующий контракт в КХЛ на предстоящий сезон, поэтому мы не в силах повлиять на ситуацию», — приводит слова Нилла обозреватель Dallas News Майк Хейка.



22-летний россиянин осенью 2016 после трёх лет в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал двухлетний контракт с ЦСКА. В прошедшем сезоне он набрал 24 (11+13) очка в 36 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 9 играх плей-офф. Стоит отметить, что «Даллас» внёс Ничушкина в список защищённых хоккеистов на драфте расширения.

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