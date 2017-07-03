Быков: «Даллас» приобрёл великолепного мастера, а «Монреаль» не оценил Радулова

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал подписание контракта Александром Радуловым с клубом «Даллас Старз». Срок действия соглашения составит пять лет, игрок заработает $ 31,25 млн.



«Радулов теперь точно не поможет сборной России на Олимпиаде? Что касается национальной команды, то, безусловно, это знаковый для неё игрок. Жалко просто, что Александр не примет участия в Играх. Конечно же, я бы хотел его поздравить. «Даллас» приобрёл великолепного мастера, а «Монреаль», к сожалению, не оценил правильно его способностей.



Что касается суммы контракта, то там у них рыночные взаимоотношения, как и во всём мире. Я не сторонник залезать в чужой карман и смотреть, кто сколько получает. Если Радулов подписался на этих условиях и все довольны, то так тому и быть. Я очень рад за него, что он в конечном итоге поставил подпись под контрактом, и теперь сможет отдохнуть и подготовиться к сезону», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Был тасманский дьявол, стал техасский рейнджер. Радулов – в «Далласе»! Роман Радулова с «Монреалем» оказался официально окончен, хотя контракт Александра с «Далласом» не стал чем-то грандиозным в плане цифр.