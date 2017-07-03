«Миннесота» подписала новый контракт с защитником Райлли на $ 1,45 млн

«Миннесота Уайлд» заключил новое соглашение с защитником Майком Райлли, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. Новый контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона, общая сумма соглашения составляет $ 1,45 млн.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний хоккеист принял участие в 17 встречах, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 12 с половиной минут.

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