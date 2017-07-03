«Ак Барс» обменял защитника Арбузова в «Нефтехимик»

Защитник Владислав Арбузов в результате обмена перешёл из казанского «Ак Барса» в нижнекамский «Нефтехимик», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Команда из Казани взамен получила денежную компенсацию.
В прошедшем сезоне 22-летний игрок провёл в КХЛ 36 матчей за новокузнецкий «Металлург», сделав три голевые передачи. Также Арбузов сыграл 14 игр в Высшей хоккейной лиге за «Нефтяник», набрав 4 (0+4) очка.
Также стало известно о том, что нападающий Иван Бакулин подписал двусторонний договор на один год с «Северсталью».
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