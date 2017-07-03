«Эдмонтон» подписал контракт с форвардом Мэлоуном

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с нападающим Брэдом Мэлоуном, информирует официальный «твиттер» «нефтяников». Соглашение подписано на двухлетний срок, сумма контракта пока остаётся неизвестной.



29-летний хоккеист имеет на своём счету 30 (13+17) результативных баллов в 176 матчах Национальной хоккейной лиги в составе «Колорадо Эвеланш» и «Каролины Харрикейнз», а сезон-2016-17 заканчивал, играя в АХЛ.



Вчера «Эдмонтон» подписал контракты с нападающим Таем Рэтти и защитником Райаном Стэнтоном. Контракт Стэнтона на $ 1,4 млн рассчитан на два года. Ранее хоккеист выступал за «Кливленд». Контракт Рэтти на 700 тыс. долларов рассчитан на один год. Ранее он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Эдмонтон» подписал Рэтти и Стэнтона, «Аризона» — Казинса и Кленденинга