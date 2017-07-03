Защитник «Детройта» Улле подписал новый контракт на два года и $ 2,5 млн

Защитник «Детройт Ред Уингз» Ксавье Улле заключил новый контракт со своим клубом, информирует официальный сайт «красных крыльев». Соглашение подписано на двухлетний срок, за время которого 23-летний хоккеист получит около $ 2,5 млн.



Улле выступает за «Детройт» на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем регулярном чемпионате защитник принял участие в 66 встречах, записав на свой счёт 13 (3+10) результативных баллов при показателе полезности "+2" и 51 минуте штрафного времени.

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