Радулов: хочу поблагодарить «Монреаль» за отличный год, никогда его не забуду

Нападающий Александр Радулов, сегодня подписавший контракт с «Даллас Старз», через «Твиттер» попрощался с «Монреаль Канадиенс». Россиянин подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 31,25 млн



«Хочу поблагодарить болельщиков, партнёров по команде и руководство „Монреаля“за отличный год. Это была потрясающая страсть и энергия. Спасибо за то, что дали почувствовать себя как дома и тепло меня приняли. Никогда не забуду время, проведённое в этом городе. Люблю тебя Монреаль», — написал Радулов в своём «твиттере».

Был тасманский дьявол — стал техасский рейнджер. Радулов – в «Далласе»! Роман Радулова с «Монреалем» оказался официально окончен, хотя контракт Александра с «Далласом» не стал чем-то грандиозным в плане цифр.