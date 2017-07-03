«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с защитником Коккоком

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Слейтер Коккок подписал новый контракт с клубом, информирует официальный «твиттер» «молний». Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, зарплата игрока составит около $ 800 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский защитник принял участие в 29 матчах, записав на свой счёт четыре голевые передачи при показателе полезности "-4" и 8 минутах штрафного времени. В 48 играх в АХЛ он отметился 13 (2+11) баллами за результативность.

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