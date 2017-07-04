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Торнтон: несмотря на уход, Марло останется «акулой» до конца жизни

4 июля 2017, вторник. 00:17. Хоккей

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон прокомментировал подписание контракта форвардом Патриком Марло с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы постоянно созванивались и переписывались с Марло в последние дни. Очевидно, я расстроен тем, что он не вернётся. Но мне кажется, что он стал отличным выбором для „Торонто“. При этом уверен, что он останется „акулой“ до конца жизни и будет считаться одной из лучших „акул“ всех времён. Очень рад за него и его семью», — приводит слова Торнтона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Сан-Хосе Шаркс Джо Торнтон Патрик Марло
Новости. Хоккей
4 июля 2017, вторник
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