Радулов: Хичкок хотел видеть меня в «Далласе», это был лёгкий выбор

Нападающий Александр Радулов после подписания 5-летнего контракта с «Даллас Старз» признался, что принял такое решение из-за личной заинтересованности в его услугах наставника команды Кена Хичкока.



«Даллас» – отличный клуб, учитывая тех игроков, которых они имеют. Когда они показали, что заинтересованы во мне, и я поговорил с Джимом Ниллом, я действительно оценил это. Даллас – прекрасный город, я был здесь много раз. Мне сделали хорошее предложение, и я принял решение легко, потому в основном других вариантов у меня не было.



Я разговаривал с Хичкоком пару дней назад. Один из моих друзей, который работал с ним в «Коламбусе», отзывался о нём только положительно. Он сказал, что действительно хотел видеть меня в команде, сообщил, как собирается меня использовать. Он выразил надежду, что всё получится», – приводит слова Радулова Between The Blue Lines.

Был тасманский дьявол — стал техасский рейнджер. Радулов – в «Далласе»! Роман Радулова с «Монреалем» оказался официально окончен, хотя контракт Александра с «Далласом» не стал чем-то грандиозным в плане цифр.