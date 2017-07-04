«Филадельфия» ведёт переговоры с Марковым

«Филадельфия Флайерз» обсуждает условия возможного контракта с российским защитником Андреем Марковым, сообщил журналист TSN Тони Маринаро на своей странице в «Твиттере».

38-летний Марков на протяжении всей карьеры (16 сезонов) выступал за «Монреаль Канадиенс». В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".

Летом 2017 года Марков стал неограниченно свободным агентом.