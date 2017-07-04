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Лисин: больше таких больших отпусков «СЮ» не надо, цель выиграть Кубок достижима

4 июля 2017, вторник. 09:00. Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин вспомнил о прошлом сезоне и поделился ожиданиями от предстоящего, а также высказался о ситуации в московском «Динамо», где есть долги.

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«Как прошлый сезон может быть лучшим, если «Салават» вылетел в первом раунде плей-офф?! Я провёл год как никогда ровно, практически без спадов, но всё перечеркнул командный результат. Впервые в карьере отдыхал едва ли не три месяца — это слишком большой отпуск, больше нам в «Салавате» таких не надо. Почему команду лихорадит? Этот вопрос нужно задавать скорее руководителям. У меня остались очень хорошие впечатления от работы с Игорем Захаркиным, его тренерский штаб мне доверял, делал ставку на комбинационный, атакующий хоккей. Весной произошли перестановки. И ответственность за эти перестановки должны разделить мы, хоккеисты.

Заключил договор на два года. Хотел остаться в «Салавате», у нас хороший коллектив. Уже довелось пообщаться с Вестерлундом. Перед каникулами он практически каждому игроку команды дал рекомендации. Начало сборов 10 июля? Сорок с лишним дней вполне достаточно, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. В последние годы уровень профессионализма в КХЛ вырос, никто из ребят не может себе позволить выйти из отпуска с лишним весом. И год назад с Захаркиным мы начали работу примерно в эти же сроки.

Перед игроками «Салавата» всегда стоят самые высокие задачи: нужно выигрывать конференцию и бороться за Кубок Гагарина. Эта цель достижима.

Ситуация в «Динамо»? У меня была конфликтная ситуация, из которой мой агент грамотно вышел, — и все обязательства клубом погашены. Действовали по той же схеме, что и сейчас «динамовцы»: агент обращался в дисциплинарный комитет, а юристы профсоюза — в прокуратуру. Ушёл целый год, но клуб всё закрыл. Игроки «Динамо» не должны действовать поодиночке, им имеет смысл стать корпорацией. Регламент КХЛ построен так, что без профсоюза отстоять свои интересы невозможно. уверен, что для игроков «Динамо» сезон не будет потерян», — цитирует Лисина Russia-Hockey.

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Ситуация в «Динамо» так и не проясняется, и это подталкивает игроков к уходу. Называем игроков, которые наиболее желанны для других команд.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин Энвер Лисин Эркка Вестерлунд
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