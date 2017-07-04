Сундстрём: главная цель — побеждать вместе с «Авангардом»

Шведский новичок «Авангарда» Юхан Сундстрём прибыл в Омск — команда начинает предсезонную работу. Игрок рассказал о себе, своих сильных сторонах, а также физической готовности.

Легчаков: работать в клубе уровня «Авангарда» — большое профессиональное счастье

«Главная цель — побеждать вместе с командой. Я хочу пройти как можно дальше в плей-офф. Я высокий игрок с неплохим катанием, могу шайбу забросить, неплох на вбрасываниях. Четыре шведских игрока? Хорошо, когда есть соотечественники в команде. У меня за плечами неплохой опыт, буду стараться приносить результат», — цитирует игрока клубное телевидение.

«Авангард» встретил своих новичков Фисенко и Кугрышева в аэропорту

Также видео доступно на официальном канале омского клуба в «YouTube».

Также фото доступны в официальном «твиттере» омской команды.