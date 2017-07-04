Хоккеисты ЦСКА проходят медосмотр

Московский ЦСКА вышел из отпуска. Хоккеисты команды проходят медицинский осмотр. Об этом информирует официальный «твиттер» московской команды Континентальной хоккейной лиги.

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За последние три сезона «армейцы» три раза выиграли регулярный чемпионат КХЛ, но в финале плей-офф играли один раз, в семи матчах уступив «Магнитке». Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера ЦСКА, команду возглавил его помощник Игорь Никитин.

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Фото также доступно в официальном «твиттере» московской команды КХЛ.