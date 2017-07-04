Азеведу: очень рад вернуться в Казань, я абсолютно счастлив здесь

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу рассказал, почему решил продлить контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги.



«Чувствую себя отлично, я очень рад вернуться в Казань. Абсолютно счастлив здесь: отличная команда, база, организация, город. Я лишь поставил подпись под контрактом, были небольшие требования, которые мы с агентом уладили.

Мы стали на год старше, приобрели опыт. Думаю, что мы будем лучше в предстоящем сезоне», – передаёт слова форварда казанской команды «БИЗНЕС Online».