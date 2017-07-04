Хоккеисты «Авангарда» проходят предсезонные тесты

Хоккеисты омского «Авангарда» вышли из отпуска и приступили к работе по подготовке к сезону-2017/18. Клуб Континентальной хоккейной лиги разместил видео в своём «твиттере». Ранее «Авангард» представил видеозапись интервью со шведским новичком Юханом Сундстрёмом.

Сундстрём: главная цель — побеждать вместе с «Авангардом»

По итогам сезона-2016/17 омская команда выиграла свой дивизион и заняла второе место в Восточной конференции. Омичи уступили «Ак Барсу» во втором раунде плей-офф КХЛ.

Также видео доступно в официальном «твиттере» омской команды КХЛ.