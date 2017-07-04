Бухтеле: я 3 месяца играл с травмой, в «Автомобилисте» меня вынудили это сделать

Новичок «Слована» нападающий Ян Бухтеле поделился мнением о переходе в словацкую команду и вспомнил о своём опыте игры в КХЛ за «Автомобилист». В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за уральскую команду 39 матчей и набрал в них 9 (5+4) очков при показателе полезности «-14».

«Прежде всего я хотел остаться в КХЛ. Прошлый сезон? Играть с травмой колена очень нелегко, а тем более три месяца. Меня вынудили играть с травмой. Я совершил ошибки, это урок для меня. Летом я много работал с тренером.

В «Словане» я знаю лишь вратаря Януса. Финансовые проблемы и задержки зарплаты в прошлом сезоне? Меня об этом предупреждали, я принял это как факт, что есть риск», — цитирует игрока hokej.sk.