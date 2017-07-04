Войнов: буду ли готов к новому сезону? Всё в процессе

Защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

Завершился первый день медосмотра СКА

«Буду ли я готов к новому сезону? Всё в процессе», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В прошлом сезоне Войнов сыграл 48 матчей за СКА, в которых набрал 37 (11+26) очков. В плей-офф он не принял участия из-за травмы.