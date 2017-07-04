«Бостон» может выменять Дюшейна из «Колорадо», отдав взамен Карло

«Бостон Брюинз» намерен обменять нападающего «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна на защитника Брэндона Карло. В настоящее время между клубами идут переговоры. Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн.

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В сезоне-2016/17 Карло провёл 82 матча регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 16 (6+10) очков.



Дюшен принял в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 41 (18+23) очко. Ранее появились сведения, что к Дюшейну также проявляют интерес «Коламбус Блю Джекетс» и действующий победитель Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз».