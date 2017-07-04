Защитник Воробей перейдёт в «Куньлунь», ему предложили двухлетний контракт

Белорусский защитник Павел Воробей перейдёт в «Куньлунь». Об этом информирует «Прессболл». Ранее хоккеист договорился о просмотре в «Словане», но незадолго до отъезда в команду Милоша Ржиги на связь с агентом игрока Вячеславом Махренским вышли представители пекинского клуба и предложили полноценный двухлетний контракт. По словам агента, в словацком клубе с пониманием отнеслись к решению белорусского хоккеиста.

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19-летний защитник сезон-2016/17 провёл на родине в Беларуси. Также на его счету 5 матчей ЧМ-2017 — 0 очков, показатель полезности «-4». Воробей начал профессиональную карьеру в молодёжных командах с сезона-2012/13. Игрок выступал исключительно в Беларуси.