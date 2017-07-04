Экс-игрок «Сарыарки» литовский защитник Алисаускас — на просмотре в «Динамо» Р

Рижское «Динамо» объявило об очередных изменениях в составе команды. Об этом информирует клуб из столицы Латвии в своём «твиттере». Литовский защитник Нериус Алисаускас находится на просмотре в рижской команде.

Сезон-2016/17 игрок обороны провёл в Высшей хоккейной лиге. На его счету 47 матчей регулярного чемпионата за «Сарыарку» и 19 очков. В плей-офф хоккеист провёл 11 матчей и набрал в них 3 очка. Также на счету игрока 14 матчей в плей-офф чемпионата Казахстана за «Темиртау» и 5 очков. Всего на уровне ВХЛ Алисаускас провёл 118 матчей и набрал в них 39 очков. Хоккеист является чемпионом Латвии.