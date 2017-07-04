Р. Ротенберг: из уехавших за 3 года из России хоккеистов в НХЛ заиграл всего 1%

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о тенденции отъезда игроков из России за океан.

«Безусловно, мы в федерации весьма обеспокоены этим. Сегодня многие молодые хоккеисты находятся во власти иллюзии, будто в клубах и лигах за океаном существуют лучшие условия для развития. Это не соответствует действительности.

Простой пример для оценки масштаба: за последние три года международный отдел ФХР оформил более 750 трансферных карт. Из уехавших за это время за рубеж постоянно выступают на самом высоком уровне в НХЛ лишь несколько человек: Артемий Панарин провёл два успешных сезона в «Чикаго», Никита Зайцев — ведущий защитник «Торонто», Александр Радулов провёл хороший сезон за «Монреаль», Антон Слепышев выступает за «Эдмонтон». Это всего-навсего 1% от общего числа хоккеистов, которые сделали выбор в пользу игры за рубежом. К тому же в основном перечисленные игроки отправились в НХЛ уже готовыми мастерами. Такими мастерами они стали именно благодаря выступлениям в России», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.