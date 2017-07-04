Коскинен: нужно быть в форме, иначе после первой недели сбора СКА умрёшь

Голкипер петербургского СКА Микко Коскинен прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

«Лето было хорошее. Конечно, нам нужно быть в хорошей физической форме, иначе умрёшь после первой недели сборов. Лучше быть в форме. Хотел бы отвезти кубок Гагарина на родину, но всё будет зависть от пресс-службы клуба (улыбается). Надеюсь на это. Первые три недели по окончании сезона я отдыхал, потом начал работать, катался два-три раза в неделю.

Сейчас я хочу сосредоточиться на выступлении за СКА, после этого буду думать о попадании на Олимпиаду, посмотрим, что будет», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.