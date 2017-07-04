Мартемьянов: Ягр? У «Амура» все легионерские позиции заняты

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о текущей работе команды, её составе и задачах.

«Команда собирается в Хабаровске чуть пораньше, учитывая наши временные условия — ребята пару дней адаптируются после перелёта. Многие ещё не приехали из-за погодных условий в Москве, но они работают самостоятельно. У нас ещё есть день-два в запасе, чтобы все ребята прилетели, разместились, решили бытовые проблемы и сосредоточились на работе. Селекционная служба у нас работала в полную силу. Некоторые из потенциальных игроков проходили повторный просмотр. В ближайшие пару недель мы сузим круг кандидатов.



Календарь есть календарь. Составители ориентируются на графики сборных, на различные мероприятия в разных городах. В общем-то, это нормально. Мы принимаем календарь спокойно и без суеты, потому что для хабаровской команды это привычно.



Скорее всего, Марек Квапил будет играть с Зогорной. Не решили, в какой роли будет выступать Томаш — либо центрального нападающего, либо крайнего. Я приверженец того, чтобы были более-менее равные пары защитников. Но нужно как-то разбросать опытных игроков — Атюшов, Йордан, Коларж. Ягр? Он — великий игрок, почему бы и нет? Но у нас все легионерские позиции заняты. Если бы мне дали его в руки — взял бы с удовольствием. Не мешало бы добавить одного добротного, хорошего нападающего и пару защитников среднего уровня. Ушёл тренер Дмитрий Пархоменко — в Нижний Новгород. И Николай Мишин, тренер вратарей, перешёл в «Авангард». У меня появился новый помощник — Константин Шафранов. В большей степени он будет отвечать за позиции центральных нападающих.



Чтобы остаться в КХЛ, нам нужен выход в плей-офф. Это первое. Забыть все разговоры о возможном вылете — это второе. Хабаровск обязан иметь профессиональную хоккейную команду. Я не знаю, кто и что говорит о том, что Амур вылетит из КХЛ, но для нас это лишняя мотивация играть и остаться в лиге», — цитирует тренера РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» .