В. Тихонов: после отъезда Шипачёва и Дадонова у меня есть шанс стать лидером СКА

Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

Коскинен: нужно быть в форме, иначе после первой недели сбора СКА умрёшь

«Лето провёл здорово. С семьей! Готовился к сезону, но и отдыхал немного. Конечно, готовы к сложной предсезонке. Прошлогодняя показала, что работа была важная. Поэтому морально понимаем, что нас ждёт и зачем это всё.

Лидеры СКА, Шипачёв и Дадонов уехали в НХЛ? Такое случается со всеми командами. Всегда кто-то уезжает и приезжает. Но у нас в команде много лидеров, у всех есть шанс взять на себя эту роль. В том числе и у меня.

Думаю, как и любой другой игрок хочу попасть на Олимпиаду. Это большая спортивная планка, которую каждому хочется достичь. Не знаю, какая ситуация с Олимпиадой будет в НХЛ, но самое главное — сосредотачиваться на себе и готовиться, а там уже будет то, что будет. Что посоветовать Шипачёву, который никогда не играл в НХЛ? Английский язык стоит подучить. Уверен, у него всё будет в порядке в НХЛ», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.