ЦСКА обменял нападающего Сергеенко в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Адмирал» объявил об очередных изменениях в составе. Дальневосточный клуб Континентальной хоккейной лиги выменял из московского ЦСКА форварда Георгия Сергеенко. ЦСКА получит денежную компенсацию.

Хоккеист является воспитанником московского «Спартака». В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал за «Белых Тигров» из Оренбурга и «Красную Армию». За три сезона в МХЛ в 164 матчах он набрал 129 (56+73) очков. Последние два сезона форвард играл в фарм-клубе ЦСКА – чеховской «Звезде». В Высшей хоккейной лиге на его счету в 34 (16+18) очка в 94 матчах.