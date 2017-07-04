Рундблад: СКА рано обратился ко мне, другие предложения не рассматривал

Защитник петербургского СКА Давид Рундблад прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

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«Всё в порядке, немного посмотрел Санкт-Петербург, а сейчас прошёл медосмотр. Я всё лето готовился. Надеюсь, я в хорошей форме. Не знаю, чего ожидать от предсезонной подготовки, но я готов работать. Не терпится начать. Я попросил номер 7 в СКА, но ответа пока не было.

СКА очень рано обратился ко мне, ещё в мае. Когда мы начали переговоры, особо не рассматривал преложения других команд. Я сразу хотел договориться со СКА. Очень рад оказаться здесь. С Олегом Знарком пока ещё не говорил. Я никогда не играл в КХЛ, но по составу игроков уже видно, что уровень лиги серьёзный. Перед переходом разговаривал с Патриком Торесеном, который здесь играл. Он положительно отозвался о команде и городе», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.