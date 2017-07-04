Нгок: пригласив Кинэна, «Куньлунь» ставит задачу выиграть Кубок Гагарина

Председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок рассказал о целях на ближайшие сезоны.

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«В 2022 году на зимних Олимпийских играх сборная Китая должна полностью состоять из собственных игроков. Мы создали команды, которые будут участвовать в ВХЛ, так как до уровня КХЛ они ещё недотягивают. Наша цель, чтобы наши хоккеисты показывали достойный уровень и могли выступать в КХЛ. Если бы мы не ставили задачи – выиграть Кубок Гагарина, мы бы не пригласили такого тренера, как Майк Кинэн.

Через год начнётся Кубок Шёлкового пути, и у нас будет две команды, наша цель, чтобы до 2022 года там было 8 или 10 команд из Китая. На данный момент в лиге есть две наши команды, и по нашему плану в следующем году также будут команды из Пекина, Шанхая, а также в дальнейших планах создание команд в южной части Китая – в Гуанчжоу, Гонконге. Наши планы – это создание не одной команды в городе, а создание команд по всему Китаю. Мы также хотим продвигать хоккей во всём мире вместе с нашим российским партнёром.

И я думаю, нашими спонсорами будут компании не только из России и Китая, если американские и канадские компании, работающие у нас, хотят продавать свои марки, то они могут выступить спонсорами. Я лично считаю, что хоккей – это спорт без границ, вне зависимости того, что у каждого игрока есть своё гражданство. Как сказали господин Лун и наши председатели, один путь – это один поезд, и это нам поможет в понимании друг друга. Это одна из задач нашего центра, по распространению культур», — передаёт слова Нгока корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.