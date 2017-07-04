Третьяк: Шёлковый путь будет открыт для любого, это венец партнёрства с Китаем

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией хоккея Китая.

«Мы подписали меморандум между российской федерацией хоккея и нашими китайскими партнёрами. Для нас это очень важно. Мы хотим развивать отношения с этой великой страной. Азиатское направление развиваем не только мы, но и ИИХФ. Президент организации Рене Фазель на совещаниях постоянно говорит, что хоккей нужно развивать по всему миру.

В КХЛ уже играет команда «Куньлунь Ред Стар», но ФХЛ проводит ещё и Высшую лигу. Там теперь будут играть две команды из КНР. Думаем, что передадим свой опыт китайским друзьям. Планируется устраивать семинары, обмены делегациями, заниматься развитием детского и юношеского хоккея, проводить мастер-классы знаменитых хоккеистов. Через год мы хотим сделать соревнование Шёлковый путь. Это венец нашего партнёрства с Китаем. Там будут играть команды из Японии, Китая, Кореи. Ну и наши, конечно же. Турнир открыт для любых команд из любой точки планеты», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.