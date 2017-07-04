«Куньлунь» будет играть в Пекине, если команда выйдет в плей-офф

Председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок рассказал о возможности проведения матчей в Пекине. В ближайшем сезоне клуб будет проводить матчи в Шанхае.

«Домашней ареной «Куньлунь» в предстоящем сезоне будет стадион в Шанхае. Это большой город, с населением около двух миллионов людей, мы довольны тем, что это наша домашняя арена, но если команда выйдет в плей-офф, то матчи на вылет команда будет играть в Пекине», — сказал Нгок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.