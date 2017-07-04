М. Юханссон: обмен из «Вашингтона» — это очень большой шок

Нападающий Маркус Юханссон прокомментировал свой обмен из «Вашингтон Кэпиталз» в «Нью-Джерси Дэвилз». В момент совершения сделки Юханссон находился в Швеции, где была ночь. Игрок узнал об обмене, когда проснулся.

«Вашингтон» обменял Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси»

«Я не был готов к этому абсолютно, это очень большой шок», – сказал Юханссон.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 58 (24+34) очков при показателе полезности «+25». В 13 матчах плей-офф на счету игрока 8 (2+6) очков в 13 матчах при показателе полезности «-1». Всего на уровне НХЛ Юханссон провёл 570 матчей и набрал в них 320 очков.