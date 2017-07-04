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Новосибирская область планирует получить 2,7 млрд рублей для новой арены

4 июля 2017, вторник. 13:02. Хоккей

Новосибирская область планирует получить 2,7 млрд рублей федеральных средств из требуемых 3,5 млрд на подготовку площадки для строительства ледовой арены в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил министр строительства региона Сергей Боярский.

На 40 гектарах земли на берегу реки Обь должна быть построена не только ледовая арена, но и жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры, а также станция метро. Общая площадь арены составит 35 тыс. кв. метров, высота — 34,6 метра. Более 600 кв. м помещений будет отведено для ХК «Сибирь». В проекте есть автономное тренировочное поле, которое будет работать независимо от основной арены. В здании будут проводиться соревнования по боксу, водным видам спорта, а также концерты. Арена будет вмещать до 12 тыс. человек. Многофункциональная арена рассчитана на 150 массовых мероприятий в год. Жилая и коммерческая застройка территории запланирована на 16,8 тыс. человек.

«Затраты на инфраструктуру оцениваются примерно в 3,5 млрд рублей. На сегодняшний момент у нас есть подтверждение от Минспорта РФ, что комплексное освоение территории, региональный спортивный тренировочный центр по хоккею, а также универсальная спортивная арена могут быть поддержаны в размере 2,7 млрд рублей», — сказал Боярский.

«Мы запланировали на площадке девять разных кварталов, спортивные и молодёжные площадки смешанного пользования. Жильё, построенное здесь, будет доступно, оно ориентировано на студентов. 30% площадки — пешеходно-парковая зона», — сообщила директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сибирь
Новости. Хоккей
4 июля 2017, вторник
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