Новички СКА выбрали игровые номера

Новички СКА определились с игровыми номерами. Об этом клуб информирует в своём официальном «твиттере». Хоккеисты питерской команды Континентальной хоккейной лиги вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

С. Калинин: в конце сезона решил вернуться в Россию, но были варианты в НХЛ

Защитник питерской команды Давид Рундблад будет выступать под номером 7, а нападающий Сергей Калинин выбрал номер 21 для выступления за СКА.

Рундблад: СКА рано обратился ко мне, другие предложения не рассматривал

Также фото доступно в официальном «твиттере» двукратного обладателя Кубка Гагарина.