ХК «Сочи»: у нас претендент на лучший гол сезона, но в гандболе

Хоккеисты хоккейного клуба «Сочи» продолжают работать на сборе. 3 июля команда начала подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. В спорткомплексе «Юность» игроки начали первый тренировочный сбор.

ХК «Сочи» начал свой первый сбор в спорткомплексе «Юность»

«Сезон не начался, но у нас уже есть претендент на лучший гол сезона! Правда, в гандболе. Как вам этот шедевр от Андрея Иванова?» — сказано в сообщении в официальном «твиттере» сочинской команды.

Также данное видео можно посмотреть в официальном «твиттере» команды из Сочи.