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Новиков: Радулов – это Высоцкий на льду, он станет лидером НХЛ

4 июля 2017, вторник. 13:30. Хоккей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о перспективах Александра Радулова в «Даллас Старз».

«Я бы сказал, что Радулов входит в число тех, кто несёт знамя России в НХЛ. Играют многие, но есть несколько выдающихся игроков, таких как Малкин, Овечкин, Радулов, которые несут знамя России в НХЛ. Александр в первый год выступлений в «Монреале» доказал, что он игрок высокого уровня. Но один игрок не выигрывает кубок. Два не выигрывают, три не выигрывают. Побеждает команда вместе с тренером. Сказать, что Радулов выиграет, мы не можем, но он может играть сильнее, чем в «Монреале», играть с сердцем и приносить пользу. И здесь я бы обратил внимание на то, что НХЛ надо переходить на европейские площадки. Они собирают лучших игроков мира, и они не могут показать свой талант. Если они перейдут на европейские коробки, тогда хоккей у них будет искусством.

Радулов способен стать лидером «Далласа». Я убеждён, что он в «Монреале» был ещё скромным мальчиком. Мне не очень понравилась его фраза, когда он сказал, что будет делать то, что ему скажет тренер. Александр объяснил всё правильно, но он немножко сдал себя. Того азарта, который был у него в ЦСКА, ещё не было. Надо скромность отбросить и стать тем Радуловым, каким он был в России. И тогда он будет лидером не только в «Далласе», но и лидером в НХЛ. По-другому Радулов не раскроется. Это Высоцкий на льду, который играет сердцем», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Старз Монреаль Канадиенс ХК ЦСКА Александр Радулов Юрий Новиков
Новости. Хоккей
4 июля 2017, вторник
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