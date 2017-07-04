Новички ХК «Сочи» выбрали игровые номера

Новички хоккейного клуба «Сочи» определились с игровыми номерами. Об этом информирует южная команда Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере».

Игроки хоккейного клуба «Сочи» продолжают работать на летнем предсезонном сборе. 3 июля команда начала подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. В спорткомплексе «Юность» игроки начали первый тренировочный сбор.

Зубов: в «Сочи» нет забронированных мест, в состав попадёт тот, кто достоин Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов – о задачах клуба на новый сезон, комплектовании состава, легионерах и своих помощниках.

Также информация об игровых номерах новичков хоккейного клуба «Сочи» доступна в официальном «твиттере» южной команды КХЛ.