Свенссон: готов к сбору «Спартака», чувствую себя отлично

Голкипер «Спартака» Маркус Свенссон высказался о старте предсезонной работы команды и рассказал об отпуске.



«Здорово вернуться! В Москву я прилетел где-то три дня назад. Находился в Швеции, готовился к предстоящему сезону. В том числе одну неделю провёл в тренировочном лагере для вратарей. Ну а в основном, конечно, находился дома, проводил время с моими родными, с семьёй.



Речь о тренировочном лагере под руководством Стефана Перссона. Я уже готовился там к сезону несколько лет назад. Там действительно очень высокий уровень подготовки, в лагерь съезжается очень много вратарей. В том числе здорово и пообщаться с ребятами, поделиться опытом.



В ходе медосмотра установил рекорд в кабинете функциональной диагностики? Я не уверен. Мне сказали об этом, но верится с трудом. Кажется, около 17 минут. Это было упражнение, где ты должен крутить педали на велотренажёре так долго, насколько это возможно.



Готов к предстоящему сбору. Чувствую себя отлично», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

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