Максвелл: сборы — это некий вызов, проверка твоих возможностей

Форвард «Спартака» Бен Максвелл поделился ожиданиями от сбора и рассказал об отпуске.

«Счастлив наконец присоединиться к команде, рад подписанию контракта со «Спартаком» и переезду в Москву. С нетерпением жду предстоящий сезон! Пока поселился в отеле, ведь команда на месяц отправилась вначале в Чехию, затем в Австрию. Так что оставлю то, что не возьму на сбор, у кого-то из партнёров по команде, а по возвращении займусь поиском жилья в Москве.



Как много игроков в команде знаю? Думаю, четырёх-пятерых. До того как я прилетел, их было несколько меньше. Но во время медосмотра встретил старых друзей, познакомился с другими иностранными игроками. Я играл с Пепеляевым и Толпеко, также был знаком с Райаном Стоа ещё со времен юношеского хоккея. Кого-то из ребят знаю по выступлению в КХЛ, АХЛ и НХЛ – в общем, знакомых лиц много. Со всеми партнёрами по команде я пока не встретился, но исходя из той атмосферы, которая была сегодня, коллектив у нас будет отличный.



Отпуск? Я из Ванкувера и по окончании сезона вернулся домой, где старался проводить как можно больше времени с моими родными и друзьями. Погода была отличная. Мы играли в гольф, много времени проводили на воде, в том числе катались на лодках. В общем, старался максимально отдохнуть перед предстоящим предсезонным сбором. Как готовился? Большую часть времени я проводил на льду, а также четыре-пять раз в неделю ходил в тренажёрный зал: крутил велосипед, выполнял комплекс упражнений. Вместе с этим с радостью тренировался и на улице: бегал, катался на велосипеде. В общем, поддерживал форму.



Готов к сборам. Сборы – это всегда непросто, это некий вызов для тебя, проверка твоих возможностей. Конечно, ребята устают, ведь это немалая нагрузка, но это то, что необходимо каждой команде, – сбор прокачивает ту физику, которая так необходима нам в сезоне.