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Быков: даже если не получится в НХЛ, Шипачёв будет спокоен, что попытался

4 июля 2017, вторник. 16:59. Хоккей

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал переход Вадима Шипачёва в «Вегас Голден Найтс».

«Если взять пример Шипачёва, то Вадим уже созрел, хочет себя раскрыть по-новому. Ему уже 30 лет. И в какой-то момент, уже выйдя на пенсию, он мог бы задаться вопросом: «Почему я не воспользовался шансом, который у меня был? Почему не попробовал?»

Сейчас он для себя этот вопрос снял, рискнув всё-таки поехать в «Вегас». Даже если у него не получится в НХЛ, Вадим будет спокоен, что хотя бы попытался. И будет избавлен от пожизненных размышлений, не упустил ли он шанс всей жизни. Что вот был момент, а он не рискнул, сплоховал. Возможно, распространённый стереотип о «мягкости характера» Шипачёва для него оказался дополнительной мотивацией, чтобы опровергнуть его, показать, что он другой. Не попробовав, не узнаешь», – цитирует Быкова газета «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Вячеслав Быков
Новости. Хоккей
4 июля 2017, вторник
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