Каарела назначен тренером вратарей «Сочи»

Руководство «Сочи» подписало соглашение с финским тренером Яри Каарелой, который будет исполнять роль наставника голкиперов, сообщает официальный сайт клуба.



Каарела начал тренерскую карьеру в 1992 году. В 1998 году завоевал бронзу на Олимпийских играх со сборной Финляндии, которую также привёл к серебру чемпионата мира того же года. В КХЛ Каарела начал работу в сезоне-2010/11 в «Локомотиве», после чего тренировал вратарей в магнитогорском «Металлурге» и ЦСКА и СКА. Сезон-2016/17 Яри отработал в сборной Беларуси, с которой принимал участие в отборе на Олимпийские игры и чемпионате мира.