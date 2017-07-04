Любимов — о переходе в ЦСКА: я вернулся домой, все очень рады

Нападающий московского ЦСКА Роман Любимов прокомментировал своё возвращение в КХЛ и готовность к новому сезону. Московские «армейцы» в понедельник, 3 июля, вышли из отпуска, прошли тесты, а уже сегодня проходили медицинское обследование.



«Лето провёл восхитительно, правда, поднабрал несколько килограммов. К сезону готовился как обычно, с тренером, с ним уже четвёртую предсезонку готовлюсь. Тренировки проходили в Москве, но, к сожалению, не так было много возможности на льду тренироваться, в основном работал на «земле», всё-таки ещё будет время для практики на льду. После возвращение в ЦСКА эмоции восхитительные – я вернулся домой. Все очень рады, в социальных сетях болельщики пишут – «с возвращением!», они довольны — мне очень приятно. Вчера были тесты, сегодня началось медобследование, пока ещё не было возможности пообщаться с ребятами, но скоро поедем на сборы, там будет время и на тренировках, в рабочем ключе познакомиться с новыми игроками и вне тренировок пообщаться с одноклубниками. С Игорем Валерьевичем серьёзных разговоров тет-а-тет не было, встретились с ним в раздевалке, он тоже заметил, что я немного поднабрал, но я сказал, что всё нормально, я приду в форму – верну рабочий вес. Болельщикам ЦСКА в новом сезоне желаю: здоровья, счастья и, конечно же, достижение нашей общей заветной цели – Кубка Гагарина», — сказал Любимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Радулов получил контракт на $ 32 млн, а Любимов вернулся в ЦСКА Александр Радулов подписал пятилетний контракт с «Даллас Старз», ЦСКА вернул Любимова, СКА приобрёл права на Кузнецова – в итогах дня.